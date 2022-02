San Severo-Fratelli d’Italia: Foibe, ricordare è  fondamentale

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004 allo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra; colpevoli solo di essere Italiani.

Il nostro compito è quello di non dimenticare e di tramandare alle nuove generazioni il ricordo di quanto accaduto per far sì che tali orrori non si ripetano più. Fratelli d’Italia San Severo alle 19.30 di giovedì 10 Febbraio si recherà in Largo Vittime delle foibe per commemorare tale ricorrenza.