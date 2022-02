BASKET SERIE A2 – Allianz Pazienza a Forlì a caccia del poker!

Diciannovesimo turno per la A2 di basket. La Cestistica Città di San Severo farà visita alla Pallacanestro Forlì alla ricerca di un altro piccolo record in questa stagione sin qui esaltante per i gialloneri. Un eventuale vittoria sul parquet romagnolo, infatti, significherebbe siglare la prima quaterna consecutiva di veline rosa.

I padroni di casa, al contrario, stanno vivendo un’annata piuttosto tribolata per via di infortuni (l’ultimo all’esordio del nuovo acquisto Pazin domenica scorsa), situazioni legate al covid e risultati ben al di sotto delle aspettative. Gli uomini di Coach dell’Agnello, infatti, in seguito alla vittoria ottenuta nel match di andata al Palacastellana il 7 novembre scorso, hanno infilato un filotto negativo di 6 sconfitte su 8 match disputati. Come se non bastasse il roster biancorosso è ancora vuoto alla casella secondo-USA, dopo che Carroll è stato rimpiazzato col “figliol prodigo” Eric Rush, ma non ancora è giunto in Romagna il back-up di Hayes. I califfi Giachetti e Bruttini assieme al rientrante Benvenuti avranno il compito di riportare nelle posizioni che contano la PF2015 coadiuvati dai vari Bolpin, Natali, Palumbo e Pullazi.

I Neri giungono in Riviera con la consapevolezza ormai di essere la vera outsider di questo torneo e visto che il traguardo-salvezza pare avvicinarsi possono giocare con la mente libera e l’auspicio di togliersi più soddisfazioni possibili. Ma sino a quando la matematica non darà il suo verdetto inequivocabile il mantra di Coach Bechi e del suo staff è sempre lo stesso: “testa bassa e pedalare!”.



Arbitri dell’incontro i signori Radaelli Roberto di Rho (Mi), Almerigogna Moreno di Trieste (Ts), Bramante Angelo Valerio di San Martino Buon Albergo (Vr).

Palla a due alle ore 18.00 all’Unieuro Arena Di Forlì e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS a partire dalle ore 17.45.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo