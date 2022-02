Ci sono tanti modi con cui la bellezza può svelarsi e uno dei più concreti è senz’altro la fotografia, la scrittura sulla luce che permette di cogliere l’attimo, di rilevare e condividere il proprio sguardo sul mondo e alla fine di disegnare il proprio universo, anche in una città difficile come San Severo.

Parliamo di Giuseppe Polvere, fotoamatore sanseverese, che fa dell’immagine un vero e proprio mezzo di crescita personale e sociale, grazie a scatti incisivi di opere (quadri, sculture) manufatti religiosi come gli altari, monumenti, paesaggi naturali e scorci cittadini, fino alle strutture architettoniche e storiche sospese tra barocco e medioevo che ricamano la nostra terra e che spesso passano inosservate: quasi un viaggio nel tempo per immaginare l’autore all’opera, il pennello o lo scalpello al lavoro.

Una passione antica, riscoperta da poco, che grazie al web ha subito riscosso l’attenzione del pubblico, con apprezzamenti e condivisione del repertorio fotografico.

Insieme alla natura e a paesaggi marittimi, non manca nemmeno la foto aerea che gli permette una bellezza nuova e sorprendente: la rondine in volo, il Gargano che si staglia lontano, i campanili e i tetti dall’alto, il mosaico di storia che dipingono. Si aggiungono i viaggi e la scoperta della nostra terra, insieme ad una rinascita personale.

La fotografia lo porta inoltre alla lettura, a ricerche ed approfondimenti tecnici e di tipo turistici, per svelare l’arte e il fascino di alcuni angoli del Gargano o dei Monti Dauni.

Una sensibilità che diviene testimonianza per le forme e i colori del territorio, con una maggiore attenzione per l’ambiente e il decoro urbano: uno sguardo costruttivo e positivo sulla città e sulla propria terra, difese con nuove idee e propositi.

Una passione che porta ad arricchire anche le relazioni, con nuovi incontri ed intese, ricordando alcuni proprietari di immobili d’epoca che hanno favorito i suoi scatti.

Le fotografie vengono proposte sul suo profilo Facebook e sul gruppo anche in video on line, abbinate a musiche e a poesie. Non manca l’interazione con alcuni musicisti, editori e progetti letterari che ospitano le sue pellicole.