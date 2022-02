PESCHICI – ESTORSIONE, ARRESTATO GIOVANE DI 27 ANNI

Sul Gargano, nella cittadina di Peschici, la Compagnia dei Carabinieri di Vico del Gargano ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, di 27 anni, per estorsione in danno di un operatore economico gastronomico del posto, minacciandolo di morte e di incendiargli l’esercizio commerciale, allo scopo di non pagare il conto delle proprie consumazioni e chiedendogli, inoltre, anche la corresponsione di una somma di denaro. L’uomo è stato prontamente bloccato dai Carabinieri nei cui riguardi ha esercitato resistenza e violenza.