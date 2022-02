SAN MENAIO – ARRESTATO 25ENNE CON DROGA NEL PROPRIO MOTO APE

Sul lungomare di San Menaio di Vico del Gargano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 25 anni che, a bordo della propria moto ape, deteneva vari involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e “hashish”, già confezionati e pronti per la successiva vendita. Nell’occasione all’uomo è stata sequestrata anche una somma di denaro ed un coltello intriso di sostanza stupefacente, utilizzato per il confezionamento delle dosi.