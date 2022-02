SECONDA PROVA DI QUALIFICAZIONE ASSOLUTI ZONA 2,

A BASTIA UMBRA SI IMPONE NELLA SCIABOLA FEMMINILE

LA FOGGIANA MARTINA CRISCIO DELLE FIAMME ORO



BASTIA UMBRA – La sciabolatrice foggiana Martina Criscio, attualmente tesserata per le Fiamme Oro, torna sul gradino più alto del podio in occasione della terza giornata della seconda prova Zona 2 di qualificazione Assoluti: erano 60 le atlete in gara sulle pedane di Bastia Umbra.

Martina Criscio, prima dopo la fase a gironi, è stata esentata dal primo turno della diretta e dunque ha esordito in tabellone regolando Lucia Terenzi del Circolo della Scherma Terni per 15-6. Altrettanto perentoria l’affermazione negli ottavi di finale a spese di Alessia Di Carlo dell’Aeronautica Militare, battuta per 15-5. Nei quarti è arrivata una vittoria addirittura col punteggio di 15-1 ai danni di Giorgia Gargano del Club Scherma Napoli mentre in semifinale Criscio si è imposta per 15-8 sulla veterana Alessandra Lucchino del Circolo Scherma Lametino. In finale la foggiana si è aggiudicata il derby con la compagna delle Fiamme Oro Flaminia Prearo col punteggio di 15-12.

Sul terzo gradino del podio, assieme ad Alessandra Lucchino, anche Beatrice Dalla Vecchia dei Vigili del Fuoco. A seguire Flavia Bonanni e Arianna Blandino del Club Scherma Roma, Bianca Pivanti dell’Aeronautica Militare e Giorgia Gargano del Club Scherma Napoli.

SECONDA PROVA DI QUALIFICAZIONE ASSOLUTI ZONA 2 SCIABOLA FEMMINILE – Bastia Umbra, 13 febbraio 2022

Finale

Criscio (Fiamme Oro) b. Prearo (Fiamme Oro) 15-12

Semifinali

Criscio (Fiamme Oro) b. Lucchino (Circolo Scherma Lametino) 15-8

Prearo (Fiamme Oro) b. Dalla Vecchia (Vigili del Fuoco) 15-12

Quarti di finale

Criscio (Fiamme Oro) b. Gargano (Club Scherma Napoli) 15-1

Lucchino (Circolo Scherma Lametino) b. Bonanni (Club Scherma Roma) 15-6

Prearo (Fiamme Oro) b. Pivanti (Aeronautica Militare) 15-7

Dalla Vecchia (Vigili del Fuoco) b. Blandino (Club Scherma Roma) 15-9

Ottavi di finale

Criscio (Fiamme Oro) b. Di Carlo (Aeronautica Militare) 15-5

Tabellone dei 32

Criscio (Fiamme Oro) b. Terenzi (Circolo della Scherma Terni) 15-6

Classifica (60): 1. Martina Criscio (Fiamme Oro), 2. Flaminia Prearo (Fiamme Oro), 3. Beatrice Dalla Vecchia (Vigili del Fuoco) e Alessandra Lucchino (Circolo Scherma Lametino), 5. Flavia Bonanni (Club Scherma Roma), 6. Arianna Blandino (Club Scherma Roma), 7. Bianca Pivanti (Aeronautica Militare), 8. Giorgia Gargano (Club Scherma Napoli).