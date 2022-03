Ucraina, Di Maio “Isolare la Russia con sanzioni sempre più severe”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella città ucraina di Kharkiv l’esercito russo sta bombardando senza fare distinzione tra obiettivi militari e civili, distruggendo edifici residenziali e causando la morte di donne e bambini innocenti. Violando brutalmente il diritto internazionale”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pubblicando un video dell’attacco russo a Kharkiv.

“Stanno morendo tanti cittadini europei, strappati alla vita da una guerra che non può farci girare dall’altro lato – aggiunge -.

Il responsabile di tutto ciò è Vladimir Putin. E mentre si tengono negoziati, il governo russo continua a bombardare civili inermi e senza colpe. Continuiamo a lavorare a una soluzione pacifica e allo stesso tempo, di fronte a tutto questo, dobbiamo raggiungere l’obiettivo di isolare la Russia con sanzioni sempre più severe”.

“Nelle scorse ore ho sentito il mio omologo ucraino Dmytro Kuleba per fare il punto sullo stato dei tavoli di negoziazione con i russi e per esprimere la solidarietà dell’Italia all’eroico popolo ucraino, che continueremo a sostenere concretamente”, conclude Di Maio.

