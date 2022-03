Ucraina, Zelensky al Parlamento Ue: “Dimostrateci che siete con noi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa viene incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo. Senza l’Unione Europea l’Ucraina sarebbe sola. Abbiamo dimostrato che siamo come voi, ora mostrateci che siete al nostro fianco, che non ci abbandonate, e che siete europei. Così la luce vincerà contro il buio”. L’ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con la plenaria del Parlamento Europeo.

“E’ stata una mattina tragica per noi. Kharkiv è stata colpita, è una zona con tante università e tanti russi. Stamattina due missili hanno colpito Piazza della Libertà, ci sono decine di vittime – ha aggiunto -. Putin dice che la Russia colpisce obiettivi militari, ma ieri ha ucciso 16 bambini”.

