Allianz e Confprofessioni, al via partnership strategica

MILANO (ITALPRESS) – Allianz e Confprofessioni stringono una partnership strategica nella gestione dei rischi. L’importante accordo, annunciato dall’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora e dal Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, vuole sostenere la crescita dei liberi professionisti in Italia e accompagnarli nel percorso indicato dalla road map del PNRR: Digitalizzazione, Innovazione e Competitività. In questo contesto, l’attenta valutazione, pianificazione e gestione dei rischi sono elementi chiave per lo sviluppo di ogni attività economica, per gli individui, le aziende e gli studi professionali: assicurarsi contro i rischi che potrebbero compromettere la sopravvivenza stessa del nucleo familiare o dell’attività professionale è fondamentale per affrontare con serenità le sfide quotidiane e per cogliere le opportunità di crescita che la ripartenza del Paese prospetta per il futuro.

Grazie all’accordo – in vigore da oggi 15 marzo 2022 – gli aderenti a Confprofessioni potranno accedere a condizioni di vantaggio a loro riservate per l’acquisto delle coperture assicurative offerte da Allianz per tutelare l’attività dello studio o ufficio del professionista con la polizza Globale Professionisti, per proteggersi da attacchi informatici con Allianz Cyber Protection PMI, per l’assicurazione Auto-Mobilità e per la Casa e il Patrimonio con Allianz ULTRA Casa e Patrimonio.

Il Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella ha commentato: “Nell’ambito delle politiche di sviluppo della libera professione, la nostra Confederazione sta implementando, attraverso la piattaforma BeProf, una rete di tutele a 360 gradi. In questa direzione, grazie alla partnership con Allianz, tra i leader mondiali del settore assicurativo, partner autorevole e prestigioso, intendiamo mettere a disposizione dei liberi professionisti esclusive soluzioni assicurative per rispondere a ogni loro esigenza sia in ambito professionale che personale”.

L’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora ha sottolineato: “Siamo lieti di affiancare il mondo delle libere professioni grazie alla partnership stretta con l’importante realtà di Confprofessioni, guidata dal Presidente Gaetano Stella. Abbiamo trovato in Confprofessioni un interlocutore attento e lungimirante sui temi della protezione e gestione dei rischi, che ha riconosciuto in Allianz, nel valore del suo brand e delle sue soluzioni il partner ideale. Con il supporto qualificato dei nostri Agenti professionisti, possiamo offrire agli aderenti le migliori soluzioni di protezione per la persona, per l’azienda e per gli studi professionali”.

La partnership tra Allianz e Confprofessioni prevede la possibilità per gli aderenti di acquistare a condizioni esclusive diverse coperture assicurative. La nuova convenzione nazionale è riservata a tutti gli aderenti a Confprofessioni (persone fisiche e giuridiche), ai dipendenti con contratto lavorativo in essere presso gli studi professionali aderenti a Confprofessioni e ai relativi familiari conviventi.

La convenzione nazionale, estesa a tutta la rete commerciale degli Agenti Allianz, prevede condizioni agevolate per tutelarsi dai molteplici rischi legati alla specifica attività professionale con la polizza multi ramo Globale Professionisti, per Allianz Cyber Protection PMI, la soluzione dedicata alle piccole e medie imprese che salvaguarda dagli attacchi informatici, per l’assicurazione Auto-Mobilità (RC Auto e CVT autovetture: Incendio, Furto, Kasko, Atti Vandalici, Garanzie aggiuntive, Tutela legale, Infortuni del conducente, Assistenza) e per proteggere la casa e il patrimonio con Allianz ULTRA Casa e Patrimonio (ambiti: Fabbricato, Contenuto, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Catastrofi Naturali).

Registrandosi sulla piattaforma Beprof – sviluppata da Confprofessioni per creare, sviluppare e gestire servizi, strumenti e agevolazioni riservate ai professionisti aderenti – è possibile accedere alle condizioni esclusive per l’acquisto dell’offerta assicurativa di Allianz.

