Covid, 76.250 nuovi casi e 165 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Lieve flessione dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute attraverso il quotidiano bollettino, i nuovi positivi sono 76.250, in calo rispetto ai 79.895 di ieri. Effettuati 490.883 tamponi, che portano a un lieve incremento del tasso di positività al 15,5%. Ricrescono i decessi a 165 (+37).

I guariti sono 46.408 mentre prosegue la crescita degli attualmente positivi, con +32.004 casi che portano il totale a quota 1.120.221. Inversione di tendenza negli ospedali, con la discesa dei ricoveri. Nei reparti ordinari si trovano 8.403 persone (+6); nelle terapie intensive sono invece 474 (+1) con 47 nuovi ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 1.111.344 persone. Prima regione per numero di nuovi contagi il Lazio (9.004), seguito da Lombardia (8.555) e Puglia (8.521).

(ITALPRESS).