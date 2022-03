Dumfries replica a Torreira, pari 1-1 fra Inter e Fiorentina

MILANO (ITALPRESS) – Un punto a testa per Inter e Fiorentina, ma i nerazzurri masticano amaro: Dumfries ha trovato la rete del pareggio dopo il gol di Torreira, è accaduto tutto nel secondo tempo a San Siro con la squadra di Inzaghi che è riuscita a recuperare lo svantaggio. La situazione però si complica in chiave titolo, ora soltanto la gara da recuperare col Bologna potrebbe riportare Dzeko e compagni in zona scudetto. L’importanza del match rallenta i ritmi, entrambe le squadre giocano di rimessa e attendono l’avversario. La Fiorentina prova a sorprendere i padroni di casa con la doppia occasione non sfruttata da Nico Gonzalez e Saponara, ma l’opportunità migliore del primo tempo capita sui piedi di Dzeko: il bosniaco si butta su una palla vagante e calcia di prima intenzione, ma Terracciano in uscita evita il peggio. Subito dopo Lautaro segna il gol dell’1-0 dopo il tiro di Dumfries deviato da Biraghi, la rete viene però annullata per una posizione irregolare dell’attaccante argentino. Lo stesso Biraghi ci prova da fuori area, la conclusione si perde alta sopra la traversa. Nella ripresa i nerazzurri partono subito forte e dopo nemmeno due minuti di gioco sfiorano il vantaggio: Vidal impatta su Terracciano, poi Barella calcia altissimo. La legge del gol sbagliato-gol subito si concretizza nel giro di pochissimi minuti: Nico Gonzalez lavora un bel pallone in area e serve Torreira, che a rimorchio supera Handanovic. L’Inter però reagisce con Dumfries, l’olandese sfrutta un cross di Perisic e di testa supera Terracciano. I nerazzurri provano ad alzare il ritmo, i viola però chiudono ogni varco e bloccano le ripartenze dei padroni di casa. Perisic ci prova dalla distanza, Terracciano blocca ancora la sfera. A un minuto dal termine Sanchez calcia di prima intenzione sulla sponda di Vidal, la conclusione del cileno però viene deviato in corner da Biraghi. Nel finale Ikonè viene murato da Handanovic, lo sloveno salva il punteggio. Un punto a testa, ma ora Juventus-Inter dopo la sosta sarà decisiva.

(ITALPRESS).