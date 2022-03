Mancini “Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale”

COVERCIANO (ITALPRESS) – “Lo sport italiano dà sempre grande soddisfazioni, non sempre si può vincere ma è sempre stato ad altissimo livello. La scorsa estate iniziammo noi a vincere, e poi seguirono gli altri, stavolta hanno iniziato altri con le vittorie azzurre, speriamo di seguirli noi. Abbiamo due partite, ed il bello sarà a novembre-dicembre. Dobbiamo passare questa settimana di passione e ne riparleremo”. Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini dal ritiro di Coverciano, da dove oggi gli azzurri inizieranno a preparare la gara dei play-off per i Mondiali di Qatar2022 fra Italia e Macedonia del Nord, in programma giovedì prossimo a Palermo. “Forse qui non dovevamo esserci, ma sappiamo che nel calcio ci possono essere delle sorprese e delle difficoltà – ha aggiunto il tecnico azzurro – Abbiamo basi solidi e siamo positivi, allo scenario B non vogliamo nemmeno pensare… La nostra squadra è riuscita a fare risultati partendo dalla base del gioco e bisogna ripartire da quello. Avremmo fatto volentieri a meno di questo momento ma i ragazzi stanno abbastanza bene. Il nostro obiettivo è quello di vincere il Mondiale e per farlo dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo, non servono tanti discorsi”. “E’ sempre stato molto entusiasmante giocare a Palermo, e credo lo sarà anche questa volta – ha proseguito Mancini – Sono fiducioso perchè ho dei bravi giocatori e professionisti che hanno costruito la vittoria all’Europeo quando nessuno ci credeva, formando una squadra straordinaria che ha meritato di vincerlo. Questa è una base solida che non ci garantisce di andare ai Mondiali ma è qualcosa di importante. Il ct ha anche fatto capire come molto probabilmente sarà valutato un impiego di Bonucci solo per la eventuale seconda gara e che nelle prossime ore si capirà la condizione fisica di Chiellini. Nessuna preoccupazione, invece, per la scarsa brillantezza attuale di giocatori come Barella e Donnarumma.

(ITALPRESS).