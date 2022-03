ManoManoPro lancia l’app per guidare la crescita delle PMI

MILANO (ITALPRESS) – A poco più di un anno dal suo lancio in Italia ManoManoPro, la piattaforma di ManoMano – la scale up diventata lo scorso anno unicorn con una valutazione di 2,6 miliardi di dollari – dedicata a partite iva e piccole imprese ha già conquistato un’importante presenza presso i professionisti del settore edile, e oggi decide di crescere ulteriormente, ampliando il suo ruolo di partner delle PMI italiane di ogni settore per accompagnarle nel percorso di sviluppo e digitalizzazione, contribuendo all’evoluzione di un segmento fondamentale per il sistema economico del nostro Paese. Introduce ufficialmente sul mercato italiano la prima app mobile per offrire una piattaforma a professionisti e imprese in grado di semplificare la gestione quotidiana delle loro attività.

La nuova app arriva in Italia per facilitare la gestione quotidiana di attività impegnative e diversificate, che spaziano dall’acquisto di materiali e attrezzature fino alle opere di ristrutturazione vere e proprie. ManoManoPro vuole infatti ampliare il suo raggio d’azione e soddisfare non solo le esigenze del comparto edile e delle costruzioni – elettricisti, idraulici e muratori – ma anche i bisogni di altre categorie professionali alle quali l’azienda ha esteso la sua offerta – albergatori, ristoratori, parrucchieri, meccanici e agricoltori. Queste categorie di professionisti hanno necessità ed esigenze simili a quelle degli specialisti dell’edilizia, richieste regolari, ma caratterizzate da bassi volumi di ordini, insieme alla necessità di accedere a una consulenza “su misura” che ManoManoPro offre loro, mettendo il proprio know-how e competenze digitali.

Con la nuova app di ManoManoPro, i professionisti potranno infatti accedere a una selezione di 75.000 prodotti professionali in un unico luogo: i migliori marchi, con il miglior rapporto qualità prezzo riservati esclusivamente ai professionisti e adatti ad ogni esigenza; risparmiare tempo e dedicare risorse al core business grazie ai servizi su misura: consegna a domicilio o sul posto di lavoro in sole 24 ore, gestione del processo di fatturazione in un unico posto e monitoraggio degli ordini sull’app; avere un’esperienza personalizzata grazie al supporto di un team di specialisti disponibili telefonicamente da lunedì a venerdì per assistenza su decisioni e informazioni in funzione dei loro progetti e cantieri di ristrutturazione.

Delle circa 220 mila PMI che contribuiscono a generare il 41% del fatturato nazionale e il 38% del valore aggiunto, oltre a dare lavoro al 33% degli occupati, e delle 400mila con meno di 5 dipendenti e oltre 5 milioni con meno di 10 dipendenti, una percentuale importante sta gestendo le conseguenze dell’emergenza e si sta orientando verso strategie di digitalizzazione e innovazione (“Rapporto Regionale PMI 2021”, Confindustria e Cerved).

In questo contesto, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta una grande opportunità di rilancio del sistema imprese che intende dare nuovo slancio all’attività economica locale, orientandosi verso la transizione verde e digitale. In questo senso l’intervento di aziende come ManoManoPro diventa strategico per affiancare le piccole imprese e aiutarle con soluzioni e competenze facili, immediate e accessibili, sfruttando l’opportunità della digitalizzazione che è ormai diventata una vera necessità.

“Crediamo che in questo momento storico agire concretamente per offrire un’opportunità di crescita e di sviluppo ai professionisti e alle piccole imprese italiane sia una responsabilità e un dovere per aziende come la nostra che da sempre mettono al centro le persone per permettere di creare in modo facile un mondo su misura – commenta Francesco Caravello, VP Sellers Partnership -. Con il lancio dell’app oggi vogliamo aiutare questo segmento di mercato a vincere la sfida della digitalizzazione e supportare tutti coloro che hanno attività in ambito edile e non, semplicemente registrandosi e sfruttando tutti i benefici della nuova app”.

(ITALPRESS).