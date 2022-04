Ucraina, Orlando “L’Europa deve svolgere un ruolo diplomatico”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa ha dato prova di una compattezza inedita, ora si deve lavorare su due fronti su cui sviluppare le sanzioni che andranno tenute, forse rafforzate, ma questo non è sufficiente, bisogna prendere anche delle contromisure per evitare squilibri tra i diversi paesi europei”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di “Filo diretto” su Rainews24.

“Si deve sviluppare anche una iniziativa diplomatica, l’Europa deve e può svolgere un ruolo per riavviare un percorso di carattere diplomatico” ha aggiunto “su questo punto vedo un pò di difficoltà che andrebbero superate”. Orlando ha ricordato che ci sono “paesi più orientati all’export che pagano un prezzo più alto”.

(ITALPRESS).