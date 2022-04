Ucraina, Di Maio: “Aggressione illegale, sia fatta giustizia”

TORINO (ITALPRESS) – “Condanniamo l’illegale aggressione russa contro l’Ucraina e le atrocità a danno della popolazione ucraina che stanno emergendo, i cui responsabili devono essere assicurati alla giustizia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio nel video messaggio inviato alla sessione inaugurale del Forum sul Presente e sul futuro dell’educazione alla cittadinanza e si diritti umani in Europa con i giovani in corso a Torino, all’Ilo. “In un frangente così drammatico vogliamo riaffermare con ancora maggiore convinzione il nostro impegno nel quadro del Consiglio d’Europa. La costruzione di società pacifiche non può prescindere dalla formazione di cittadini socialmente responsabili attraverso l’istruzione, la cultura e il coinvolgimento delle giovane generazioni in ogni sfera della vita pubblica”, aggiunge Di Maio.

“I giovani rappresentano uno dei pilastri della presidenza italiana del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa”, ha proseguito il ministro, ricordando che “da un lato non risparmiano alcuno sforzo nella protezione e promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ogni consesso multilaterale, a cominciare dalle Nazioni Unite. Dall’altro sentiamo viva la responsabilità di prepararli ad essere cittadini responsabili”. “Per questo – ha concluso il ministro degli Esteri – con questo forum come con altre iniziative promosse dall’Italia abbiamo voluto mettere le giovani generazioni, le loro proposte, la loro creatività al centro dell’agenda internazionale sui temi cruciali per il presente e il futuro delle persone del pianeta, clima, transizione verde, digitale, innovazione tecnologica, diritti umani”.

(ITALPRESS).

(Photo credit: agenziafotogramma.it)