Verstappen si prende la pole della gara sprint a Imola

IMOLA (ITALPRESS) – Max Verstappen ottiene la pole position per la sprint qualifying del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull fa segnare il miglior tempo in condizioni di bagnato in 1’27″999, davanti al rivale Charles Leclerc con la Ferrari (+0″779), e partirà davanti a tutti nella sprint di domani. In seconda fila a Imola ci saranno la McLaren di Lando Norris (a muro in Q3) e la sorprendente Haas di Kevin Magnussen. Quinta posizione per Fernando Alonso (Alpine), seguito da Daniel Ricciardo (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). Scatterà invece dalla quinta fila Carlos Sainz (decimo), che si è qualificato per il Q3 ma non è sceso in pista nell’ultima manche delle qualifiche dopo essere finito a muro nel Q2. Lontane le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente undicesimo e tredicesimo. Da segnalare anche un problema nell’ultima sessione per Valtteri Bottas con conseguente bandiera rossa: il finlandese dell’Alfa Romeo è ottavo, in quarta fila, subito davanti all’Aston Martin di Sebastian Vettel.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).