Letta “L’inflazione continuerà, il governo faccia di più”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che esiste una questione sociale e noi vogliamo metterla al centro: i salari italiani sono i più bassi in Europa e oggi questa debolezza strutturale a cui si aggiunge precarietà avviene in un momento in cui l’inflazione è arrivata a livelli di allarme rosso”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, partecipando all’Agorà democratica “Retribuzioni giuste. La dignità del lavoro e salario tra crisi e transizione”. “L’inflazione purtroppo ci accompagnerà per i prossimi mesi” ha aggiunto “oggi questo tema della questione sociale, dei salari, diventa drammatica e diventa la priorità assoluta sulla quale intervenire. Rischiamo questa situazione per colpa della guerra di Putin, non della resistenza degli ucraini, continua l’aumento dei prezzi dell’energia, arrivano notizie drammatiche sullo stop del gas russo per Polonie e Bulgaria”. Per il segretario del Pd “oggi il tema della questione sociale, dei salari, diventa la priorità assoluta sulla quale intervenire. Chiediamo al governo di fare di più, è in arrivo un intervento immediato per proteggere i salari, il potere d’acquisto”.

