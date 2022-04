Ue, Gentiloni “Il rischio di stagnazione è alto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio stagnazione è molto alto è dipenderà” da molte variabili, “dalla durata della guerra, dall’impatto sul commercio internazionale sulle catene della logistica, dalla fiducia dei consumatori”. Lo ha detto il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, al Forum Confcommercio-Ambrosetti. “I rischi provengono dall’inflazione che si era già manifestata nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Ora ci troviamo in un contesto di incredibile imprevedibilità e incertezza”, ha aggiunto.

“A inizio anno noi avevamo una economia europea in buone condizioni, c’era un livello di risparmio senza precedenti. Presenterò le nuove previsioni economiche il prossimo 16 maggio, ma il tasso di crescita sarà molto più ridotto”, ha sottolineato Gentiloni. In questo senso “l’importanza del Pnrr non è sminuita ma valorizzata, ricordiamo che questo discorso ha un valore particolare per l’Italia”, ha aggiunto.

