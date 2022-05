CANNES (ITALPRESS) – Dopo Jodie Foster nel 2021, l’attore Forest Whitaker sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di apertura del 75° Festival di Cannes. All’attore verrà consegnata la Palma d’oro d’onore. Per l’occasione, For the Sake of Peace, diretto da Christophe Castagne e Thomas Sametin e prodotto da Forest Whitaker, sarà proiettato mercoledì 18 maggio.

-Photo credit: agenziafotogramma.it-

