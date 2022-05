Centrodestra, Salvini “Con Meloni governeremo insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “La settimana scorsa sarei andato volentieri a salutare Giorgia a Milano, ma qualcuno, non lei con la quale ho sempre avuto buoni rapporti, mi ha detto ‘meglio che stai a casa o fai come gli imbucati ai matrimonì. Quindi sono andato a parco Sempione. Con Giorgia governiamo regioni e comuni e alle prossime elezioni andremo insieme per il 90% dei comuni. Se non si mettono in mezzo chiacchieroni il problema non si pone, anche perchè governeremo insieme”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Capital. Sulla situazione in Ucraina ha poi detto: “Mai chiesto il visto per andare in Russia, ma ho sempre ribadito che se potessi essere utile, nel mio piccolo, al cessate il fuoco, alla pace, farei di tutto e andrei ovunque. Spero che anche lo stesso Biden si riavvicini alla Russia, la priorità è un cessate il fuoco. Non penso che dopo due mesi e mezzo di conflitto la risposta alla guerra siano altre armi e altri morti. Penso che Russia e Ucraina abbiamo voglia di sedersi intorno a un tavolo. Spero che non ci sia qualcuno che abbia un interesse interno affinchè la guerra continui”.

