Centrodestra, Salvini “Toni diversi ma niente di irrecuperabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Io lavoro per unire e in tanti comuni dove si va al voto a giugno il centrodestra è unito”. Al vertice di ieri “ci sono stati toni e visioni un pò diverse da chi era intorno al tavolo ma niente di irrecuperabile”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio anch’io su Rai Radio1. “Sulla Sicilia l’importante è che decidano i siciliani, arriviamo al voto il 12 giugno a Palermo e Messina con l’obiettivo di vincere e il giorno dopo si può risolvere la questione ‘Musumecì in Sicilia come abbiamo sempre fatto in passato” aggiunge il leader del Carroccio.

– foto agenziafotogramma.it

