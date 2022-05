Covid, 20.322 nuovi casi e 94 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.322 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 203.607 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 754.988 (-37.595 rispetto a ieri). I deceduti nelle ultime 24 ore sono 94, che portano il totale delle vittime a quota 166.358. I ricoverati con sintomi sono 5.782, 458 in meno di ieri, dei quali 262 in terapia intensiva (-9 rispetto a ieri).

