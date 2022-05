Trevisan vola agli ottavi di finale del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Martina Trevisan conferma una volta di più il suo feeling speciale con la terra rossa di Parigi. Obiettivo ottavi centrato per la 28enne mancina di Firenze al Roland Garros: la toscana, numero 59 del mondo e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat proprio alla vigilia dello Slam francese, si è imposta per 6-3 6-4 sull’australiana Daria Gavrilova Saville, numero 127 Wta e in tabellone grazie ad una wild card. La Trevisan, in serie positiva da 8 match (e un solo set lasciato per strada) e alla terza partecipazione allo Slam francese dove nel 2020 ha raggiunto, partendo dalle qualificazioni, i quarti di finale, attende la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che si è imposta sulla tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-4 7-6(5).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).