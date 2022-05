Turismo, Garavaglia “Serve personale in tempi rapidi”

GENOVA (ITALPRESS) – “Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche ahimè un decreto flussi. Oggi abbiamo necessità di trovare personale in tempi rapidissimi”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, parlando della carenza di personale nel settore turistico a margine di un incontro a Genova col governatore Giovanni Toti e i rappresentanti del settore. “Tantissimi alberghi e ristoranti sono costretti a limitare l’attività per problemi di mancanza di personale, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300 alle 350mila figure, non solo nel settore turismo e abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sè che c’è qualcosa che non va di molto serio nel mercato del lavoro e qualche soluzione andrà trovata nell’immediato”, ha aggiunto Garavaglia.

Il ministro ha ribadito la proposta “di consentire la cumulabilità del 50% del reddito di cittadinanza a fronte di un contratto stagionale, l’obiettivo è riportare più persone possibili dall’inattività all’attività”. “Poi – ha proseguito – va fatto un ragionamento di prospettiva, rivedere alcune regole del mercato del lavoro che ingessano il mercato del lavoro, aprire anche una discussione con le categorie per vedere cosa si può fare a livello contrattuale per rendere più appetibile questo settore, anche ragionando sul welfare aziendale, sulla durata della stagione. Ma bisogna metterci la testa”.

(ITALPRESS).