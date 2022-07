Pogba “Tornato per vincere, la Juve una scelta di cuore”

TORINO (ITALPRESS) – “La Juve è stata una scelta di cuore. Sono tornato qui, a casa, per fare bene e per vincere. Il sogno è la Champions, intanto però dobbiamo tornare a conquistare lo scudetto”. Si presenta così, determinato come non mai, Paul Pogba, nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno alla Juventus, dopo sei stagioni trascorse al Manchester United.

“Mi siete mancati tanto. Sono molto contento di essere tornato qui. Nell’ultimo anno ho pensato tanto a un mio possibile ritorno alla Juve. Sono veramente felice e credo che lo siano anche i tifosi. Ho vissuto anni bellissimi qui. Non sento pressione, sono fiducioso di poter fare bene”, ha aggiunto il francese.

“Ho sempre avuto un buon rapporto con Allegri. L’ho sentito parecchie volte: è la persona giusta e l’allenatore ideale per la Juve. Sono contento degli anni trascorsi a Manchester: sono cresciuto come calciatore e sono maturato come uomo. Non sono più giovane ma ho imparato a conoscere il mio corpo. In più ora posso

io aiutare i più giovani”, ha spiegato poi Pogba.

“C’erano altre squadre che mi cercavano. Ma io sono stato molto bene qui a Torino e ora sono tornato per fare bene. Voglio dare il massimo e aiutare più che posso il club. Ho sentito forte l’amore di tutti, fin dal primo giorno del mio ritorno. Sia la Juve che io non abbiamo vinto niente nell’ultima stagione: ora speriamo di fare bene e, magari, di tornare a vincere”, ha precisato il francese.

“Spero di giocare con continuità e di non avere problemi legati agli infortuni. Sono sempre lo stesso: ho gli stessi obiettivi di sempre, che poi sono quelli della Juve, ovvero vincere. Il sogno di tutti è la Champions. Intanto, però, dobbiamo tornare a vincere in Italia e pensare allo scudetto. L’importante è la mentalità, che deve tornare vincente”, ha concluso Pogba.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).