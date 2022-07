ROMA (ITALPRESS) – “Giovedì la Bce presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima, mercoledì, in Parlamento non siamo noi a tirarci su da soli sarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, in un tweet con l’hashtag “fiducia”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).