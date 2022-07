Covid, 86.067 nuovi casi e 157 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 86.067 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 120.683 registrati ieri. I decessi odierni sono 157, mentre ieri 176.

E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

I tamponi totali processati sono 380.121, 139.163 in meno rispetto a ieri quando erano stati 519.284. Aumentano i ricoveri nei reparti di area medica in Italia di pazienti positivi al Covid (+62). Calano invece le terapie intensive (-3).

