ROMA (ITALPRESS) – Passa con soli 95 voti favorevoli la richiesta di fiducia posta dal governo in Senato sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini. I voti contrari sono stati 38 e nessun astenuto. Presenti in aula solo 192 senatori, mentre i votanti sono stati 133. Lega, Forza Italia e M5s non hanno partecipato al voto.

