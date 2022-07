Agli italiani torna la voglia di viaggiare, il mare protagonista

MILANO (ITALPRESS) – L’estate 2022, dopo due stagioni perse, fa tornare prepotentemente la voglia di viaggiare degli italiani, o per dirlo con Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nei viaggi crocieristici a livello globale, il motto di questa stagione è Live it Up! Secondo un sondaggio condotto da SWG per conto della Compagnia, infatti, due italiani su tre sono alla ricerca di nuovi orizzonti di viaggio, e pensano alla vacanza 2022 puntando su spensieratezza (68%), comfort e sicurezza (entrambe al 58%).

Protagonista delle vacanze estive degli italiani, anche quest’anno, sarà soprattutto il mare (scelto dal 67% di chi andrà in vacanza), che detiene il primo posto del podio, seguito da montagna e città d’arte al secondo e terzo posto. L’esperienza di vacanza sarà basata, per gli italiani, sulla ricerca di relax (56%), ma anche di arte e cultura (35%), contatto con la natura (31%) e libertà (31%).

Se il mare rappresenta un elemento particolarmente apprezzato per le vacanze estive degli italiani la possibilità di viverlo appieno attraverso una crociera risulta quanto mai attrattiva anche per chi non ne ha mai fatta una. Comfort in cabina (60%), qualità e varietà della ristorazione (48%), la libertà di poter fruire dei servizi a qualsiasi orario (48%) sono i fattori chiave secondo gli italiani per una esperienza di vacanza in mare all’insegna di qualità e libertà.

Non a caso, tra gli elementi a cui viene data più importanza nella scelta ci sono al primo posto la possibilità di avere ampi spazi aperti sulla nave (68% di voti tra 8 e 10 a livello di importanza), seguita dalla libertà di personalizzare le escursioni a terra (65%), dalla qualità delle attività a bordo (58%) e dalla libertà di poter mangiare senza le tipiche restrizioni di orario e/o dresscode (53%). Per quanto riguarda le caratteristiche della nave stessa, viene considerato importante che sia nuova e high tech (52%), lussuosa (38%) e made in Italy (38%).

“La crociera è una grande opportunità per vedere il mondo e sperimentare nuovi luoghi, attività e culture diverse facendo le valigie una sola volta”, ha dichiarato Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe di NCL. “Le nostre nuove navi all’avanguardia, la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, realizzano i desideri degli italiani in vacanza. Con più spazio per ciascun ospite, un servizio elevato e un’ampia gamma di attività all’avanguardia, gli ospiti avranno più scelta che mai per creare al meglio la loro vacanza individuale”.

NCL è stata la prima Compagnia a ideare e mettere in atto il concetto di Freestyle Cruising, ovvero la libertà di vivere la propria esperienza di crociera senza orari e dress code su tutte le navi della flotta, una caratteristica che sembra in linea con il desiderio di libertà in vacanza espresso dal 31% dei rispondenti.

Le prime due navi della sua nuovissima Prima Class, la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, offrono agli ospiti esperienze di crociera di grande pregio. Quando salperà nell’agosto 2022, la Norwegian Prima offrirà numerose esperienze che rappresentano primati nel settore e per il brand, tra cui il primo locale al mondo che si trasforma da teatro a tre piani in una discoteca in stile Las Vegas, scivoli a caduta libera e la prima food hall Indulge della compagnia. La Norwegian Viva inizierà a navigare con straordinari itinerari nel Mediterraneo nel giugno 2023, prima di recarsi nei Caraibi meridionali per la stagione invernale 2023-2024.

