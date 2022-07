ROMA (ITALPRESS) – “Oggi Articolo1 e il Partito Socialista hanno formalizzato l’adesione al progetto di lista comune Italia democratica e progressista. Buone notizie per chi crede che il 25settembre dobbiamo e possiamo vincere”. Lo scrive in un tweet il segretario del Pd Enrico Letta, che aggiunge: “Insieme per dare al nostro Paese un futuro migliore”.

(ITALPRESS).