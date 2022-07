Rezza “Importante quarta dose vaccino per over 60 e fragili”

ROMA (ITALPRESS) – “Continua lentamente a diminuire il numero di casi di Covid 19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza raggiunge i 727 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt mostra un tendenza alla diminuzione: siamo ormai a 1,06, quindi molto vicini all’unità. Il tasso di occupazione di aree mediche e terapie intensive è rispettivamente al 17% e al 4,1%, quindi notiamo una sostanziale stabilizzazione rispetto alla settimana precedente. Quindi, anche se l’incidenza rimane relativamente elevata, vediamo comunque una leggera tendenza alla diminuzione. E’ bene però mantenere comportamente ispirati alla prudenza, ma soprattuto ricordiamo l’importanza per le persone che abbiano più di 60 anni e per le persone più fragili di effettuare la quarta dose del vaccino per proteggerci dalle forme più gravi della malattia”. Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute.

