Elezioni, Berlusconi “Non farò il premier”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho ancora deciso se mi candiderò, ma le notizie sulla mia ambizione a presidente del Senato sono infondate. Se farò il premier? No, l’ho fatto per quasi 10 anni e nessuno ha mai fatto un governo che ha realizzato così tante cose, adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare ancora delle buone cose”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Non stop news su RTL 102.5.

Sull’alleanza fra Letta e Calenda il giudizio è severo: “Tutta questa operazione è stata fatta per ingannare gli elettori moderati, hanno fatto un accordo per impedire a quelle che loro chiamano le destre di governare, ma non ci riusciranno. Trovo molto triste che si mettano insieme non per realizzare un progetto per l’Italia ma solo contro qualcuno e qualcosa, è un vizio della sinistra quello di trovare un avversario da combattere”. Dei fuoriusciti di Forza Italia “non penso nulla, ne ho preso atto con amarezza e anche con delusione personale, ma mi domando verso i loro elettori come si sentono? Dopo essersi battuti una vita contro la sinistra e aver ricevendo insulti e calunnie ora sono con loro. E’ una cosa che non capisco neppure come calcolo di convenienza, quegli eventuali voti serviranno solo a lasciare il governo nelle mani del Pd”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-