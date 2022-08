Meloni “Fdi per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno”

ROMA (ITALPRESS) – “Fdi si batterà per il presidenzialismo, il Pd lo considera un pericolo per la democrazia. E gli italiani sceglieranno”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera. Il presidenzialismo, dice Meloni, può rendere “autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione”. CIrca le polemiche sulle frasi di Silvio Berlusconi su Mattarella, “è stata fatta una gran polemica sul nulla. Non c’è nessuna dichiarazione di ostilità nei confronti di Mattarella. Il dubbio su cosa possa accadere dopo l’approvazione di una riforma ci può stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l’assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella legislatura successiva. Esattamente come è avvenuto con la riduzione del numero dei parlamentari”. L’uscita del leader di Fi nasconde un accorso sulle cariche istituzionali? “Assolutamente no – afferma Meloni – Noi proponiamo il presidenzialismo da sempre, non c’è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra”. Meloni torna sulla questione della fiamma nel simbolo di Fdi. “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di Fdi nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).