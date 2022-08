Basaksehir, Hearts e RFS Riga per la Fiorentina in Conference

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Un girone alla portata per il tanto atteso ritorno in Europa. Il giorno dopo il sofferto pari in Olanda contro il Twente che ha spalancato le porte della fase a gironi di Conference League, la Fiorentina conosce a Istanbul i propri rivali. Fra le teste di serie i viola pescano bene: il Basaksehir di Ozil, Chadli, Biglia e Okaka, rivale più che alla portata per gli uomini di Italiano. A completare il gruppo A anche gli scozzesi degli Hearts e i lettoni dell’RFS Riga, formazioni che non dovrebbero impensierire la Fiorentina.

La fase a gironi scatterà l’8 settembre, il 15 la seconda giornata, poi la terza il 6 ottobre, la quarta il 13, la quinta il 27 e la sesta e ultima il 3 novembre. Le prime di ciascun raggruppamento accederanno direttamente agli ottavi, le seconde disputeranno i play-off con le terze classificate dei gironi di Europa League. La finale è in programma il 7 giugno alla Eden Arena di Praga. Questi i gruppi:

GIRONE A: Basaksehir (Tur), FIORENTINA (ITA), Hearts (Sco), RFS Riga (Lat)

GIRONE B: West Ham (Eng), FCSB (Rou), Anderlecht (Bel), Silkeborg (Den)

GIRONE C: Villarreal (Esp), Hapoel Beer Sheva (Isr), Austria Vienna (Aut), Lech Poznan (Pol)

GIRONE D: Partizan Belgrado (Srb), Colonia (Ger), Nizza (Fra), Slovacko (Svk)

GIRONE E: Az Alkmaar (Ned), Apollon Limassol (Cyp), Vaduz (Lie), Dnipro-1 (Ukr)

GIRONE F: Gent (Bel), Molde (Nor), Shamrock Rovers (Irl), Djurgarden (Swe)

GIRONE G: Slavia Praga (Cze), Cluj (Rou), Sivasspor (Tur), Ballkani (Kos)

GIRONE H: Basilea (Sui), Slovan Bratislava (Svk), Zalgiris Vilnius (Ltu), Pyunik (Arm)

