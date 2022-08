Gas, Bonetti “Serve intervento tempestivo, bisogna dare risposte”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ assolutamente necessario un intervento tempestivo, lo abbiamo chiesto con forza, mettendoci a disposizione con senso di responsabilità: oggi le famiglie e le imprese hanno bisogno di una risposta da parte del governo, serve un intervento sui rigassificatori che non può essere rimandato”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, a SkyTg24. “Il governo non ha mai abdicato, abbiamo messo in campo 48 milioni di euro, ma è chiaro che in questo momento serve un intervento urgente. E’ evidente che un Governo nella piena funzionalità avrebbe potuto rispondere con maggiore efficacia e tempestività, ma noi siamo pronti a sostenere qualsiasi azione che il governo Draghi vorrà mettere in campo”, conclude.

