Verstappen vola a Spa ma partirà in fondo alla griglia con Leclerc

SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen vola nel venerdì di libere a Spa ma sia lui che Charles Leclerc sono attesi domenica da una gara in rimonta. Entrambi, infatti, partiranno dal fondo della griglia dopo la sostituzione degli elementi delle proprie power unit. Il monegasco della Ferrari per ora ha sostituito solo MGU-K ed ES, accumulando 15 posizioni di penalità, ma per domani si concretizzeranno i restanti cambi. La Red Bull invece ha deciso di cambiare già tutti gli elementi sulla monoposto di Verstappen: quindi un nuovo motore, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia ed elettronica di controllo. Una scelta che lancia l’olandese verso il miglior tempo di giornata quando, nel pomeriggio di libere, grazie proprio all’innesto della nuova power unit ferma il cronometro in 1’45″507, precedendo di 8 decimi la Ferrari di Charles Leclerc – che deve ancora montare il nuovo motore termico – e di un secondo la McLaren di Lando Norris. Quinto crono per l’altra Rossa di Carlos Sainz, che nelle prime libere era stato invece il più rapido in 1’46″538 precedendo proprio Leclerc e Verstappen, mentre Lewis Hamilton è sesto e preoccupato: “Non siamo stati tanto veloci e non so perchè”, il rammarico del pilota della Mercedes.

