Lecce-Empoli 1-1, Strefezza risponde a Parisi

LECCE (ITALPRESS) – Al “Via del mare” termina 1-1 una bella sfida che regala a Lecce ed Empoli un meritato punto a testa. Le reti tutte nel primo tempo: vantaggio dei toscani con Parisi, pareggio dei salentini con Strefezza. Solo panchina per il neo arrivato Samuel Umtiti, presentato oggi ufficialmente ai tifosi giallorossi.

La prima chance è di marca salentina e la firma Strefezza, che al 6′ ci prova con un destro potente sul primo palo che Vicario blocca. Sul fronte opposto è Lammers a farsi vedere al 10′, quando si gira in area con il destro ma il suo tentativo termina alto. Al 22′ sono i toscani a passare in vantaggio. Parisi ruba palla a Strefezza, si invola a grandi falcate verso il limite dell’area e conclude con il sinistro, trovando una fortunosa deviazione di Baschirotto che spiazza Falcone per l’1-0. Al 36′ il portiere ex Samp evita il raddoppio deviando in corner un destro velenoso di Stojanovic. Gli uomini di Zanetti sembrano gestire ma al 40′ i giallorossi trovano l’1-1 grazie a una rapida ripartenza. Strefezza apre su Banda che se ne va e serve nuovamente Strefezza, il quale trova un gran destro che si infila sotto l’incrocio lontano.

Al 5′ della ripresa è Baldanzi a sfiorare il nuovo vantaggio ospite quando scappa al diretto marcatore e penetra in area, ma il suo mancino è debole e viene respinto di piedi da Falcone. Al 16′ Banda parte veloce in contropiede, entra in area e scaglia un bel destro sul primo sul quale Vicario è decisivo a respingere in corner. Al 31′ Ceesay trova il 2-1, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La partita è divertente ma il finale non regalerà nuove emozioni. Il Lecce incassa così il primo punto della sua stagione; mentre l’Empoli sale a quota 2.

