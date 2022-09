Pareggio senza reti tra Cremonese e Sassuolo

CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese muove la classifica con il primo punto stagionale ottenuto grazie al pareggio a reti inviolate contro il Sassuolo. La squadra grigiorossa, apparsa più bilanciata e meno frenetica, ha dato vita a una bella prova resistendo alle accelerazioni della formazione di Dionisi. La prima offensiva è di marca ospite al 2′ con un colpo di testa Pinamonti che si spegne fuori di poco. La Cremonese risponde poco dopo con un cross dalla sinistra di Valeri per Ghiglione che entra in corsa ma manca l’aggancio al volo a due passi dalla porta. La gara è viva, con la Cremonese che si fa preferire per il controllo del campo e al 15′ una bella combinazione di Pickel per Dessers manda al tiro e Zanimacchia che scarica il diagonale fuori. La Cremonese insiste con una penetrazione di Okereke in area che mette in mezzo ma Dessers non segue il compagno e l’azione sfuma. Al 28′ punizione tesa di Laurientè da 25 metri parata da Radu. Al 29′ accelerazione del Sassuolo con palla per Toljan che solo in area calcia al volo malamente nelle mani di Radu. Al 34′ Dessers va in gol su rilancio a dietro ma la rete è annullata per fuorigioco confermato anche dal Var. Nel finale di frazione fiammata del Sassuolo. Al 39′ cross di Kyriakopoulos su cui smanaccia Radu, poi al 43′ Pinamonti libera in area Maxime che invece di controllare calcia di prima intenzione malamente e spreca una palla d’oro. La ripresa si apre con un pericolo per la difesa grigiorossa: Laurientè resiste a Lochoshvili sulla linea di fondo e centra per Kyriakopoulos che calcia fuori da buona posizione. Al 52′ fuga di Dessers che in area si libera con due finte ma spara sull’esterno della rete. Radu è bravo due volte a negare il gol prima a Pinamonti e poi a Laurientè. Per il resto della frazione regna l’equilibrio con molta imprecisione in attacco da ambo le parti. Finisce così senza reti.

