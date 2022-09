Elezioni, Conte “Con questi vertici del Pd nessuna possibilità dialogo”

ROMA (ITALPRESS) – “M5S in rimonta nei sondaggi? La gente che incontro è il vero termometro politico, un risultato buono dei cinquestelle è garanzia di portare in parlamento una forza politica che manterrà le promesse fatte”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Radio Capital. “Un nuovo governo Draghi? Vedo la povertà delle proposte politiche – ha aggiunto – la possibilità di ammucchiate di cartelli elettorali. Con questi vertici del Pd non c’è possibilità di dialogo, noi siamo intransigenti. I vertici del Pd hanno sacrificato l’agenda progressista in nome di quella di Draghi,qui si invoca un metodo Draghi, fin qui abbiamo sofferto, si andava al consiglio dei ministri senza fare riunioni preventive, si andava ad approvare testi senza discussione preventive. Il metodo di un uomo solo al comando è un metodo sbagliato in democrazia”.

(ITALPRESS).

