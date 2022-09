Maltempo, almeno nove morti per una bomba d’acqua nelle Marche

ANCONA (ITALPRESS) – Almeno nove persone sono morte dopo la bomba d’acqua che ha colpito la provincia di Ancona. Diversi sono i dispersi.”Se ce ne fosse bisogno, la situazione, sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita… Tutte le forze disponibili sono all’opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti….”, scrive su Facebook Riccardo Pasqualini, il sindaco di Barbara.

(ITALPRESS).

-foto vigili del fuoco –