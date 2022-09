Papa “La pace è possibile quando tacciono le armi”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono addolorato per i recenti combattimenti tra l’Azerbaigian e l’Armenia. Esprimo la mia spirituale vicinanza alle famiglie delle vittime ed esorto le parti a rispettare il cessate il fuoco, in vista di un accordo di pace. Non dimentichiamo: la pace è possibile quando tacciono le armi e incomincia il dialogo. E continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus a piazza San Pietro.

