Elezioni, Letta “Difenderemo la Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi difenderemo la Costituzione italiana, la più bella del mondo, non permetteremo che venga stravolta da questa destra, il nostro impegno comincia adesso”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, chiudendo la campagna elettorale del centrosinistra in piazza del Popolo, a Roma. “Noi siamo qui per affrontare i problemi e risolverli”, ha aggiunto.

“Viva l’Europa, basta con questa narrazione antieuropea, vorrei ricordare e citare le parole di David Sassoli: “La speranza siamo noi quando combattiamo tutte le ingiustizie, quando non alziamo muri alle frontiere”. Andiamo a vincere domenica, viva l’Italia democratica e progressista”, ha detto ancora Letta.

“Noi non abbiamo solo fatto una campagna elettorale per dire le nostre idee ma abbiamo anche seminato tanto pensando all’Italia del futuro, loro hanno raccontato un’Italia del passato”, ha sottolineato l’ex premier.

“Abbiamo messo al centro il lavoro, il lavoro per i giovani, abbiamo scelto la riduzione delle tasse sul lavoro”, ha sottolineato.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).