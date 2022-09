Tajani “Serve un governo di alto profilo”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo fare un governo di alto profilo, la situazione in Italia è molto difficile e dobbiamo affrontare sfide inedite, economiche ed energetiche. In più abbiamo una guerra alle porte. Certo serve un governo con le spalle molto larghe e se serve un non politico, un cosiddetto tecnico, sarà benvenuto. Al primo posto però dobbiamo mettere l’interesse nazionale, la visione dell’Italia nel futuro”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Si tratterà comunque “di un governo politico, e saranno il candidato premier e il presidente della Repubblica, soprattutto per alcuni ministeri, a condividere la scelta di una squadra di persone competenti – aggiunge -. Abbiamo tante risorse nazionali, ma al momento è prematuro fare nomi”. Rispetto alla legge di bilancio “lo scostamento deve essere l’extrema ratio, dobbiamo evitarlo a tutti costi. Si possono fare dei tagli, il super bonus può passare dal 110 all’80%, sarebbe un bel risparmio”. In merito a un suo possibile ruolo afferma: “Posso fare qualsiasi cosa, ho fatto tutto nella vita, farò quello che è utile, nell’interesse del Paese”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-