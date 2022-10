Maserati presenta la nuova GranTurismo, anche 100% elettrica

MODENA (ITALPRESS) – Torna la Maserati GranTurismo. Un modello iconico per il Brand, capace di coniugare prestazioni sportive con il comfort adatto alle lunghe percorrenze e il lusso tipico del Marchio. La nuova GranTurismo è molto più di una vettura: è un prodotto, un marchio, uno stile di vita, che incarna il concetto distintivo di “The Other Just Travel”. E’ anche il modello che proietta la Casa del Tridente nel futuro: la prima vettura nella storia del Brand ad adottare una propulsione 100% elettrica. La nuova GranTurismo è, infatti, una Maserati con una doppia anima. Una alimentata dal potente motore benzina V6 Nettuno, l’altra full electric con tecnologia a 800 Volt. E’ un perfetto esempio della filosofia e dello spirito senza compromessi della Casa del Tridente. Fornisce una combinazione unica di prestazioni, eleganza e lusso ideata per soddisfare tutte le richieste del cliente grazie ad una gamma completa.

Design senza tempo, bellezza finalizzata ad uno scopo (quello che viene definita “Purposed Beauty”), innovazione tecnologica e concettuale. Questi sono gli elementi che rendono un oggetto iconico. E sono le caratteristiche intrinseche di tutte le granturismo Maserati da oltre 75 anni. Il concetto di granturismo è nato nel dopo guerra, nel rinascimento italiano, quando il Paese ha dimostrato al Mondo le sue eccellenze, la forza, l’ottimismo e la leggerezza, la voglia di fare, ma anche di divertirsi. In quel momento storico Maserati risolve un’equazione che sembrava impossibile: nel dopo guerra le auto erano o sportive o confortevoli. La Casa del Tridente crea allora un nuovo concetto di mobilità luxury, capace di rappresentare un nuovo stile di vita: una vettura coupè due porte che coniuga le performance e il comfort con un abitacolo elegante dotato di quattro posti reali. Oggi con la nuova generazione di Maserati GranTurismo, il Brand eleva ai massimi livelli di innovazione e proiezione al futuro il suo modello più iconico proponendolo anche in versione elettrica. GranTurismo è la manifestazione quindi del DNA di Maserati e per questo motivo si distingue per il sound (sia con motorizzazione a benzina, sia nella versione Folgore), oltre a soluzioni tecniche d’avanguardia, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza. Sono tre i principi sui quali si basa la nuova generazione. Sportività: leggerezza e attenzione al bilanciamento dei pesi per donare agilità e divertimento alla guida; potente e muscolosa in pista come su strada. Lusso: attenzione estrema all’impiego di materiali nobili, esaltati da finiture di assoluto rilievo negli esterni come negli interni; dinamismo ed eleganza si fondono perfettamente producendo l’inconfondibile stile italiano di Maserati. Comfort: spazio ideale per quattro adulti, in totale comfort grazie all’elevata qualità delle dotazioni standard, capaci di esaltare l’esperienza di guida tipica del Brand. I fattori chiave sono un ampio uso di materiali leggeri, potenza dei propulsori, quattro ruote motrici, quattro posti reali, lusso assoluto dei materiali e delle finiture. Ponendo i desideri del cliente al centro sin dalle prime fasi dello sviluppo, Maserati, con la nuova GranTurismo, risolve l’equazione impossibile di coniugare performance sportive con un comfort adatto alle lunghe percorrenze, sia con potenti motori termici sia con le più innovative soluzioni 100% elettriche e si pone come punto di riferimento nel segmento, incarnando il concetto “The Other Just Travel”.

