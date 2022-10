Elettrolazio, a Roma la convention aziendale tra presente e futuro

ROMA (ITALPRESS) – Una convention per fare il punto sui risultati ottenuti nei suoi primi due decenni di attività e per delineare le strategie future di consolidamento ed espansione sul mercato elettrico nazionale. Elettrolazio Spa, importante player della vendita all’ingrosso di componenti elettrici e termoidraulici su tutto il territorio di Roma e del Lazio, si confronterà, tra passato, presente e futuro, domani 6 ottobre in una kermesse rivolta principalmente ai suoi fornitori e produttori di materiale elettrico e termoidraulico – circa 400 aziende complessive – che vedrà alternarsi sul palco i suoi manager più importanti.

L’evento di presentazione dell’azienda, intitolato appunto “Elettrolazio tra presente e futuro”, si svolgerà presso l’Auditorium del Massimo a Roma a partire dalle ore 17.

Il programma prevede gli interventi del direttore generale Alessandro Nicotera, del Coordinatore divisioni specializzate Efrem Del Carro, del Direttore commerciale Alessandro Cipolla e del Direttore Marketing Stefano Buccali.

I loro interventi verteranno sugli scenari generali del settore di riferimento e sugli sviluppi commerciali, le specializzazioni e le prossime evoluzioni, i progetti speciali e le collaborazioni istituzionali di Elettrolazio SPA.

Seguirà quindi un workshop focalizzato su canali di approvvigionamento dei prodotti di installazione, filiere del valore, bonus e comunità energetiche che verrà moderato dal giornalista Francesco Condoluci – caporedattore e responsabile online di Economy – e prevede la partecipazione speciale, quali relatori, di Claudio De Angelis (presidente CNA Sezione Installazione e Impianti), Francesca Bruschi (Sales key account manager Metel), Massimiliano Scottà (Acquisition, Asset & Development Management Director at Maston IM) e Valerio Siniscalco (CEO NHP Esco).

