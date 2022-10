Calenda “Su Pnrr Meloni mette mani avanti, Draghi ha ragione”

ROMA (ITALPRESS) – “I ritardi sul Pnrr? Ha ragione Draghi. C’è un dato oggettivo: se fossimo in ritardo, l’Europa non ci pagherebbe le tranche. Come ogni governo che arriva, si mettono le mani avanti. Meloni dovrebbe piuttosto concentrarsi su come implementare” il Piano. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a SkyTg24. “E’ necessario dare messaggi molto chiari su cosa fare” e bisogna “assumersi la responsabilità delle promesse” fatte in campagna elettorale: “è doveroso che la destra chiarisca qual è la sua linea”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).