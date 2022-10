Qualificazioni Euro2024, Italia con Inghilterra e Ucraina

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta: queste le rivali dell’Italia, campione in carica, nel Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024, che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

“Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia. Va bene, è un girone da cinque abbordabile, non saranno partite semplici, ma ce la giocheremo – sottolinea il ct della Nazionale Roberto Mancini – Con l’Inghilterra sarà la più bella, se continua così per noi andrà anche bene. Ci può stare”, aggiunge il coach azzurro. Che ritrova quella Macedonia del Nord che negò all’Italia i Mondiali in Qatar: “Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto. La gare, come dimostra anche quella di Palermo, vanno giocate tutte, anche quelle che sembrano le più semplici”. Questi gli altri gironi sorteggiati a Francoforte. Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro. Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra. Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia. Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Far Oer, Moldova. Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia. Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania. Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino. Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra. Gruppo J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein. Esclusa dall’Uefa la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Le prime due di ogni raggruppamento andranno direttamente in Germania; le altre tre si qualificheranno tramite i play-off a cui accederanno le vincitrici dei gruppi di Nations League. Le gare di qualificazione ad Euro 2024 si disputeranno tra marzo 2023 e marzo 2024; i gironi si definiranno a novembre, nel 2024 si giocheranno soltanto i playoff.

– Foto Image –

(ITALPRESS).