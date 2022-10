Allegri “In questo momento serve qualcosa in più”

TORINO (ITALPRESS) – “Domani sarà una partita molto complicata. Il Maccabi è una squadra che qui ha fatto vedere buone cose, ha ottimi tiratori, in casa hanno fatto una buona partita con il PSG, ci sarà un ambiente caldo e dovremo stare attenti a non ripetere gli errori fatti finora”. Lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino alla vigilia di Maccabi Haifa-Juventus, gara della quarta giornata del gruppo H di Champions League. “In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più – ha aggiunto il mister bianconero – Domani dobbiamo fare una partita di compattezza e ridurre al minimo gli erroriL’attenzione in più fa la differenza. Bisogna fare partite con cuore e attenzione diversi”. “C’è la possibilità di giocare un’altra partita e va vista come opportunità per tirarsi su in piedi. E’ un percorso che va fatto crescendo giorno dopo giorno, mettendosi in discussione e avendo la voglia di arrivare all’obiettivo. Poi se ci saranno squadre più forti di noi, lo vedremo alla fine”, ha sottolineato ancora Allegri. Che ha chiuso alla possibilità di un ritorno di Chiesa per il derby: “Assolutamente no. Domani va ad allenarsi con i ragazzi, però sta bene”.

