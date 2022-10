Pmi, una nuova soluzione per la ricerca della liquidità immediata

MILANO (ITALPRESS) – Le Piccole e Medie Imprese del nostro Paese versano, oggi più che mai, in uno stato di profonda crisi di liquidità. Anche se l’Unione Europea ha recentemente stanziato 700 milioni di euro per le PMI italiane e il nostro Paese potrà erogare fino a 500.000 euro per ogni impresa, anche se esistono strumenti finanziari come il factoring che danno sollievo alla carenza di liquidità, l’imprenditoria medio piccola persiste nello stato di sofferenza.

In questo contesto Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato e lanciato sul mercato una soluzione per ovviare al problema del reperimento di liquidità.

All’ERP Arca Evolution è stato integrato l’innovativo modulo Incassa Smart – Crediti commerciali.

La gestione digitale del credito, integrata nell’ERP, risolve un problema fondamentale per le imprese italiane e contribuisce concretamente anche all’ottimizzazione della gestione finanziaria.

Con l’adozione di Incassa Smart – Crediti Commerciali nel gestionale Arca Evolution è possibile cedere le fatture commerciali a titolo definitivo così da disporre di liquidità immediata senza attendere la scadenza della fattura. Il servizio di riscossione del credito, integralmente digitale, è disponibile direttamente nell’ERP.

Integrata al gestionale, la soluzione permette di sottoporre le richieste di cessione in tutta sicurezza ad un primario intermediario finanziario che collabora con Wolters Kluwer Italia, Finanza.tech.

Finanza.tech è una Finance Company che si occupa di consulenza finanziaria tramite una piattaforma digitale che permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti.

Con Incassa Smart – Crediti commerciali integrata in Arca Evolution è possibile accedere gratuitamente alla piattaforma di Invoice Trading h24, 7 giorni su 7, incassare anticipatamente i crediti commerciali anche verso la Pubblica Amministrazione, senza attendere la scadenza delle fatture emesse.

“L’innovazione digitale permette di beneficiare di differenti modalità di cessione (pro soluto, pro solvendo, notificato e non notificato) e di seguire direttamente dal gestionale la pratica – si legge in una nota -. I tempi di istruttoria sono ridotti con commissioni chiare e vantaggiose rispetto ad altri istituti di credito ed il processo della contrattualistica e della sua sottoscrizione è totalmente digitale”.

“Riteniamo questo sviluppo di Arca Evolution perfettamente adeguato alle esigenze delle PMI italiane. Il monitoraggio della cessione del credito direttamente dall’ERP è un grande vantaggio gestionale e operativo – commenta Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia -.

Con questa innovazione Wolters Kluwer Italia ha dimostrato ancora una volta, e in modo concreto, la flessibilità e la capacità di adattamento digitale alle necessità del mondo delle imprese. Il mercato non è statico, le imprese cambiano e Arca Evolution ha dato ampia prova di essere in grado di aderire perfettamente ad ogni tipo di nuova esigenza. Non è solo una questione di innovazione tecnologica, è anche capacità di ascolto, di comprensione delle esigenze e di sviluppo di soluzioni digitalmente all’avanguardia”.

– foto ufficio stampa Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia –

(ITALPRESS).