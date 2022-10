Ai nastri di partenza la XIX Legislatura di Camera e Senato

ROMA (ITALPRESS) – Ai nastri di partenza la XIX Legislatura, la prima con 400 deputati e 200 senatori. Alle 10 inizia la seduta alla Camera, presieduta da Ettore Rosato, vicepresidente uscente più anziano. Mezz’ora dopo sarà la volta del Senato. Avrebbe dovuto presiedere l’aula Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica e componente più anziano dell’Assemblea (97 anni), ma sarà assente per motivi di salute, quindi la guida dei lavori spetta alla senatrice a vita Liliana Segre (92 anni).

Dopo la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati e senatori subentranti, si passerà alle votazioni per i presidenti dei due rami del Parlamento.

Alla Camera il 13 ottobre dovrebbero tenersi tre scrutini, in cui è necessario il quorum dei due terzi degli eletti al primo voto, e dei presenti al secondo e al terzo. Il centrodestra può contare su 235 seggi (il quorum è 267 considerando gli eletti). Probabile quindi che l’elezione avvenga il 14, quando dal quarto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

Al Senato, invece, fin da subito è sufficiente la maggioranza assoluta degli eletti (104 su 206) nei primi due scrutini, dei presenti dal terzo. Al quarto scrutinio, da calendarizzare il 14 ottobre, si procederà col ballottaggio tra i due più votati.

